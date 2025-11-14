【紅白2025】HANA・CHIKA、出場知ったのは「今日の朝」「ずっと泣きました」ちゃんみなとの裏側明かす
【モデルプレス＝2025/11/14】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが発表された。同番組の発表会見に出席し、初出場への喜びを語った。
【写真】2025年「紅白」初出場者集結
CHIKA（チカ）は、初出場が決定したことを聞いたタイミングについて「知ったのは今日の朝なんですけど、本当に私は泣きました！」と笑顔。続けて「何人か泣いたんですけど…」と語るとKOHARU（コハル）が元気よく挙手した。また、ちゃんみなが取材を終えたあとにHANAが登壇したことを踏まえてCHIKAは、「（ちゃんみなと）裏でさっきお会いして、また泣きました（笑）。ずっと泣きました。本当にずっと支えられてきていますので…」とちゃんみなをはじめ、スタッフの支えに対して感謝を語った。
MOMOKA（モモカ）は2025年を振り返り「あっという間という言葉が1番適しているかなと思うんですけど、日々知らないことも沢山で学ぶことも沢山」と回想。「第76回紅白歌合戦」でのステージについて、ちゃんみなとともに歌いたいか聞かれたCHIKAは「もちろん（一緒に）歌いたいという思いはある」と前置きしつつ「今日知ったばっかりでなんの整理もついていなくて…『ちゃんみなさんもいるんだ！やった！』という感じで（笑）」と現段階でステージの構想は決まっていないことを話しつつ、今後考えていきたいと意気込んでいた。
HANAの魅力についてNAOKO（ナオコ）は、「まず7人のモットーにしているのは人間味」「『地に足をつけて生きる』というのはアーティストになっても忘れずに生きようというのは最初からある」とアピール。そして、「やっぱり生きていると、辛いことやしんどいこともあるし、勇気を出さなきゃいけない」「マイナスなことももちろんあるけど、7人7通りの方法でいろいろな救い方で皆で生きていくというのを、7人揃うからこそ救い方がそれぞれあるので、パフォーマンスを通して歌いたいし、踊りたい。届けたいと思います」と微笑んだ。
ラッパー／シンガーのちゃんみながプロデュースしたガールズグループオーディション「No No Girls」（通称：ノノガ）より結成され、4月2日にメジャーデビューしたHANA。CHIKA、NAOKO、 JISOO（ジス）、 YURI（ユリ）、MOMOKA（モモカ）、KOHARU、MAHINA（マヒナ）の7人から成る同グループは、「ROSE」をはじめ「Blue Jeans」などヒット曲を連発。独自の世界観や圧倒的な実力で存在感を示している。なお、ちゃんみなとともに初出場することが決定している。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年「紅白」初出場者集結
◆CHIKA「ずっと泣きました」
CHIKA（チカ）は、初出場が決定したことを聞いたタイミングについて「知ったのは今日の朝なんですけど、本当に私は泣きました！」と笑顔。続けて「何人か泣いたんですけど…」と語るとKOHARU（コハル）が元気よく挙手した。また、ちゃんみなが取材を終えたあとにHANAが登壇したことを踏まえてCHIKAは、「（ちゃんみなと）裏でさっきお会いして、また泣きました（笑）。ずっと泣きました。本当にずっと支えられてきていますので…」とちゃんみなをはじめ、スタッフの支えに対して感謝を語った。
◆NAOKO、HANAの魅力語る
HANAの魅力についてNAOKO（ナオコ）は、「まず7人のモットーにしているのは人間味」「『地に足をつけて生きる』というのはアーティストになっても忘れずに生きようというのは最初からある」とアピール。そして、「やっぱり生きていると、辛いことやしんどいこともあるし、勇気を出さなきゃいけない」「マイナスなことももちろんあるけど、7人7通りの方法でいろいろな救い方で皆で生きていくというのを、7人揃うからこそ救い方がそれぞれあるので、パフォーマンスを通して歌いたいし、踊りたい。届けたいと思います」と微笑んだ。
ラッパー／シンガーのちゃんみながプロデュースしたガールズグループオーディション「No No Girls」（通称：ノノガ）より結成され、4月2日にメジャーデビューしたHANA。CHIKA、NAOKO、 JISOO（ジス）、 YURI（ユリ）、MOMOKA（モモカ）、KOHARU、MAHINA（マヒナ）の7人から成る同グループは、「ROSE」をはじめ「Blue Jeans」などヒット曲を連発。独自の世界観や圧倒的な実力で存在感を示している。なお、ちゃんみなとともに初出場することが決定している。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】