サッカーワールドカップ欧州予選は13日、グループD、F、I、Kの8試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。

D組では、首位に立つフランスがウクライナに4−0の快勝。キリアン・エムバペ選手が2得点と勝利に導きました。これで4勝1分の勝ち点13。イングランドに続き、本大会進出を決めています。

F組は、首位のポルトガルがアイルランドに0−2で敗戦。40歳のクリスチアーノ・ロナウド選手が相手選手にエルボーをしてレッドカードで退場処分となりました。一方、ハンガリーはアルメニアに1−0で勝利。首位ポルトガルは勝ち点10のままで本大会へ足踏みとなり、2位に勝ち点8のハンガリー、3位に勝ち点7のアイルランドとなっています。

I組では、ノルウェーがエストニアに4−1で無傷の7連勝。アーリング ・ハーランド選手は2得点と初戦から全試合得点で14得点をあげています。2位のイタリアもモルドバを2−0で下し、2位キープ。初戦のノルウェー戦に敗れて以降は6連勝でノルウェーとは勝ち点3差。今節でノルウェーの28年ぶりの本大会は決まりませんでした。次戦は両者が直接対決。ノルウェーはモルドバ戦で11−1で勝利を挙げるなど、得失点差は+29。イタリアは+12となっており、イタリアが逆転するためには大量得点が必須となっています。

K組では、すでに本大会出場を決めているイングランドがセルビアに2−0で勝利。一方、アンドラを1−0で下したアルバニアが勝ち点14とし、2位が確定しています。

【13日の欧州予選結果】※左側がホーム

＜D組＞

アゼルバイジャン 0−2 アイスランド

フランス 4−0 ウクライナ

＜F組＞

アルメニア 0−1 ハンガリー

アイルランド 2−0 ポルトガル

＜I組＞

ノルウェー 4−1 エストニア

モルドバ 0−2 イタリア

＜K組＞イングランド 2−0 セルビアアンドラ 0−1 アルバニア