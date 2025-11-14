38歳男性が選んだ“勝負服”に対し、人気イケメンクリエイターが「人を侮辱しているのか」と絶句する一幕があった。

【映像】イケメン絶句 38歳子供部屋おじさんの“勝負服”

「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #3』（ABEMA）が、11月13日に放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージだ。

合宿5日目は、これまでのトレーニングやミッションへの挑戦とは異なり、ルックスから改善を図る男磨きを実施。ゲストコーチとして、メンズ美容や男磨きに関する情報を発信している人気YouTubeチャンネル「リョータのイケメン製作所」のリョータが登場した。

プロデュースのテーマは、「清潔感」。リョータはまず、メンバーが着てきた“勝負服”をチェックしていく。その中でも、改善点が「すべて」と指摘されたのが、ダイエット・自己啓発系YouTuberの38歳“子供部屋おじさん”ヨシタカだった。

リョータは、ヨシタカのファッションを見るやいなや、「人を侮辱してるのか」と厳しいコメント。下着の上にジャケットを羽織るスタイルだったことから、「下着をジャケットの下に着るヤツあんまおらんねん。下着感が出ないように、透けて見えないようにするやつ。全部や、全部変えていこう」とツッコミを入れていた。（ABEMA『男磨きハウス』より）

