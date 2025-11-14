14日の参院予算委員会で、参政党の安藤裕議員と高市早苗総理が身を切る改革について議論する中、「高市総理の服装」についても“論戦”が起こった。

【映像】高市総理「センスもあんまりない。すんません」→議場で笑い（実際の様子）

安藤議員は「高市内閣では、政務三役の給与について、国会議員の報酬を超える部分については受け取らないという方針を決定した。この意図するところ、国民に対するメッセージについてお伺いしたい」と質問。

これに高市総理は「今回の方針は私自身の判断として、自由民主党と日本維新の会との間で身を切る改革としての議員定数削減にも合意したことも踏まえ、高市内閣においては、閣僚等の給与を不支給とする法改正を行うこととした。この措置は、議員歳費の範囲内で、議員内閣制のもと、内閣を挙げて物価高への対策をはじめ様々な課題に取り組む決意を示したものだ」と回答した。

安藤議員は「我々はこれから国民の給料を上げ、経済を活性化させていかなくてはならない。その中で給料を引き下げるのは、むしろ逆のメッセージを出している。これから高市総理をはじめ各閣僚の皆さんも世界各国のトップと交渉しなくてはならない。その時に、できれば日本最高の生地を使って、日本最高の職人さんが作った服でしっかりと外交交渉してもらいたい。安物の服で対応したらなめられる。まさに国益に反する判断かと思うが、いかがか？」と迫った。

高市総理は「閣僚等を除き、他の国家公務員の給与の引き上げなどは認めている。そしてまた、今自衛隊員の処遇改善なども私たちは打ち出している。これも非常に多くの自衛隊員、またそのご家族が消費してくれることによって、経済にいい影響を与える。身を切る改革と言っている限り、私たちは議員歳費をいただいているから、その範囲内でしっかりと、そんなに恥ずかしくない格好で海外に行けるようにする。そんなに服を持っていないが、物持ちがいいので15年くらい前の服も引っ張り出してきているので、どうかご安心ください」と説明した。

安藤議員は少し呆れたような笑顔を見せ「安心するとかそういう内容ではなくて、本当に個人消費をちゃんと高めていかなきゃいけない。そして世界に日本の最高のものをアピールするのはすごく大事な仕事だと思う。物持ちがいいことをアピールするのではなく『日本の最高のものはこれなんだ』と総理の立場でアピールしてもらいたい。もう1回」と“答弁のやり直し”を要求。

これに高市総理は「で、でもですね、多分、内閣総理大臣給与として上乗せされる分をいただいたとしても、日本最高レベルのものは絶対に買えないと思います。あ、誕生日とかのプレゼントじゃあよろしくお願いします」と当惑しながらも笑顔で“おねだり”すると議場内は笑いに包まれた。

高市総理は続けて「私は日本最高のものがなんなのか、そういうセンスも実はあんまりないもんですから。すんません」と頭を下げた。

安藤議員は「身を切る改革は非常に悪いメッセージだと思う。身を切る改革はデフレスパイラル加速装置だ。積極財政と賃上げを推進する高市内閣としては絶対やってはならない方針だと我々は強く申し上げておきたい」と訴えた。

高市総理は12日の予算委員会でも「私が履いている靴はネット通販で買っておりますし、下着などもそうでございます。テレビ通販はうちの夫が知らない間に注文していて、まだ開けてもいない箱があるとか、決して使わないものが放置されているとか、『振り込んできてくれ』とか悲惨な状況になっております」と話していた。

（ABEMA NEWS）

