「風来のシレン」シリーズが生誕30周年 スマホ版『風来のシレン６plus』やポップアップショップ開催が発表に
ローグライクゲーム「風来のシレン」シリーズの生誕30周年を記念し、スマホ版『風来のシレン６plus』（iOS／Android）の配信決定など3つの施策が公開となった。
【動画】スマホ版『風来のシレン６plus』トレーラーが公開
「風来のシレン」シリーズは、シリーズ第1作となる『不思議のダンジョン 風来のシレン』が、1995年12月1日にスーパーファミコン向けに発売。入るたびに形を変える“不思議のダンジョン”を探索し、冒険の途中で力尽きると、道具・お金・装備などの持ち物をすべて失い、レベル1からの再スタートになってしまうスリルに満ちたゲーム体験が多くのユーザーから好評を博してきた。全世界シリーズ累計出荷本数は290万本を超えるヒットとなっている。
2025年で本シリーズが生誕30周年を迎えたことを記念し、この度様々な施策が発表に。2024年1月にNintendo Switch版が発売され、ユーザーから高評価を獲得した『風来のシレン６』のスマホ版『不思議のダンジョン 風来のシレン６plus とぐろ島探検録』（iOS／Android）が近日配信決定。ほかプラットフォームで遊んでいるすべてのプレイヤーとのクロスプレイにも対応する。
さらに、生誕30周年を記念したポップアップショップ「風来のシレン30周年記念 不思議のダンジョンストア」を、2025年11月28日から12月14日までの期間、東京・新宿マルイ メンにて開催。店内では、シリーズ歴代のキャラクターデザインを手掛けてきた長谷川薫の描きおろし30周年記念イラストがデザインされたTシャツやパーカーなどのグッズを販売。また、開催期間中の12月6日には、同フロアで1日限定のミニライブも公演予定だ。詳細は特設サイトから確認可能。
そして、30周年を記念した投稿キャンペーンをエックスにて本日より開催。「風来のシレン」公式エックスアカウント（＠shiren_spchun）をフォローして、「シレンあるある」に関する川柳を投稿した人の中から入賞者3名に、自身が投稿した川柳とキャラクターデザイン・長谷川薫による描きおろしイラストが印刷された色紙、および色紙を飾れる掛け軸がプレゼントされる。
