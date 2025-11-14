肺炎のため８日に死去した俳優・仲代達矢さん（享年９２）の葬儀が１４日、東京・世田谷区の仲代さんが設立した俳優養成所「無名塾」で営まれ、同塾出身の役所広司、益岡徹、若村麻由美らが参列した。

稽古場に祭壇が設置され、役所が弔辞を述べた。戒名は「修藝院釋照達（しょうげいいんしゃくしょうたつ）」で、関係者によると仲代さんが大事にしていた「一生修業」という思いや、みんなを照らす存在だったことが込められている。遺影は２００７〜０８年に上演した舞台でドン・キホーテ役のメークをしている途中に撮影したもので、仲代さん本人が生前、選んだという。

出棺の際には、レッドカーペットが敷かれ、ゆかりのある舞台の楽曲が流れ中、棺が霊柩車に乗せられた。益岡が遺影を持ち、役所は涙をぬぐっていた。

若村は報道陣の取材に応じ、「１８の時から仲代さんと奥様の宮崎さんに役者として育てていただいて、ありがとうございます。２人がいなかったら、私は今ここにいない。感謝しかないです」。天国の師匠に向けて「『いい時もそうじゃない時も役者を続ける。続けるんだよ』と言っていただきました。コツコツと続けられる限りは続けます。昔から天下の晴れ男、あったかい師匠でした」と感謝の思いを込めた。