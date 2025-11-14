伊藤園レディス

国内女子ゴルフツアー・伊藤園レディスが14日、千葉・グレートアイランド倶楽部（6769ヤード、パー72）で開幕した。出場している河本結（RICOH）が前日のプロアマで披露したコーデが好評を得ている。

河本はグレーのパーカーに、黒のミニスカートを着用。足元はグレーのハイソックスに白のスニーカーを合わせ、キャップも黒で統一している。自身のインスタグラムのストーリー機能に「今日は学生服？をイメージしてみました」とつづって実際の様子を動画で公開した。

契約するキャロウェイゴルフのアパレル専門インスタグラムも「河本結プロからお写真が届きました グレーとブラックでまとめたコーデ」と記して実際の画像を公開。ファンから反響が寄せられている。

「可愛い過ぎて、反則ですよ」

「良いね」

「可愛さ満点」

「冬季モデル、、カワ結ですね」

「結ちゃんいつも清楚で爽やかで素敵ですね」

女子ゴルファーにとって、自身を支えてくれるスポンサーの宣伝も重要な仕事。河本は初日、6バーディー、2ボギーの68で回り、首位と3打差の4アンダーで14位につけた。



（THE ANSWER編集部）