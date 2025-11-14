米メジャーリーグ（MLB）のスーパースター、 LAドジャースの大谷翔平（31、日本）がまた満票で2025MLBナショナルリーグ（NL）最優秀選手（MVP）に選ばれた。

14日（日本時間）にMLB事務局が公開した全米野球記者協会（BBWAA）のMVP投票の結果、大谷は1位票30枚を独占し、総点420点でMVPに選定された。2位票23枚など総点260点のNL本塁打王（56本）カイル・シュワーバー（フィラデルフィア・フィリーズ）を抑えた。

大谷は3年連続、通算4回目のMVP受賞。大谷はLAエンゼルス所属だった2021年と23年に「二刀流」でアメリカンリーグ（AL）MVPに選ばれた。昨年はLAドジャースのユニホームを着て指名打者としてのみの出場でNLのMVPを受賞した。

大谷は肘と肩のリハビリを終えて今季、投打の二刀流を再開した。打者として打率2割8分2厘、55本塁打、20盗塁、102打点、146得点、OPS（出塁率＋長打率） 1．014をマークし、投手としては6月にマウンドに復帰して14試合で1勝1敗、防御率2．87という成績だった。特に先月のNLチャンピオンシップシリーズの試合では投手として10三振を奪い、本塁打3本を放つなど、漫画のような活躍を見せた。

MVP4回受賞は史上2人目。禁止薬物使用をめぐる論争があるMVP7回受賞者のバリー・ボンズに続き、大谷は歴代2番目に多くの受賞を記録した。3シーズン連続MVPもボンズ（2001〜2004年）に続いて大谷が2人目だ。

「満票MVP記録」は大谷が持つ。MLBドットコムは「大谷は4回すべて満票でMVPに選ばれた。歴代MVP投票で1位票を独占した事例は計24回だが、2回以上も満票でMVPに選ばれたのは大谷一人だけ」と伝えた。

一方、アメリカンリーグ（AL）ではニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジが2年連続、通算3回目のMVP受賞を果たした。打率1位（3割3分1厘）、本塁打2位（53本）のジャッジは1位票17枚、2位票13枚で総点355点だった。捕手として初めて本塁打60本を記録して1位票13枚、2位票17枚の総点335点だったカル・ローリー（シアトル・マリナーズ）をかろうじて抑えた。

MLBドットコムは「捕手の価値を数値で表すのは難しい。ジャッジのOPSは1．144で、ローリーの0．948より約0．200高かった」とし「ジャッジはMVPの根拠がより確実で、有権者はジャッジを選んだ」と分析した。

大谷とジャッジは2年連続でそれぞれNLとALのMVPに選ばれた。MLBドットコムは「2年連続でNLとALのMVP受賞者が同じ選手になったのは2024・25シーズンが初めて」とし「我々は大谷とジャッジの時代に生きている」と論評した。