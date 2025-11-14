俳優の眞栄田郷敦（25）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。21年に82歳で死去した、父で俳優の千葉真一さんのモノマネについて語った。

「アンジャッシュ」児嶋一哉は、眞栄田のイメージについて「千葉真一さんのマネをする関根勤さんのモノマネを、家でこっそりしたことがあるっぽい」とのフリップを出すと、眞栄田はうつむいて笑いながら、おもむろに丸の札で回答した。

そして「あります、これですよね、“コオォォ…！”」と型を構えながら披露すると、スタジオは拍手喝采の大盛り上がり。「めちゃくちゃやってました」という眞栄田に、児嶋は「友達の前でやったりは？」と質問。これに「ないですないです。伝わらないので、世代的にちょっと」と答えながら「家で兄貴と“コオォォォ”って」と再現する眞栄田に、「似てた！」「うまいわ、郷敦君」との声が上がった。

そのため児嶋が「てことは、お兄ちゃんもやるってことだ」と確認すると、眞栄田は「兄貴もやります。僕らも空手をやってたんで、やってましたね」と肯定。番組MCの「ハライチ」澤部佑は「関根さんも喜ぶでしょうね」と笑っていた。