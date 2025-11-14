大谷翔平選手と真美子さんがデコピンの脱走を阻止するのに奮闘しました。

日本時間14日にMVP発表が行われナ・リーグは大谷選手は満票で3年連続4度目のMVPを受賞しました。

昨年の受賞の際には隣に座っていたデコピンが拍手している間に脱走。その後の受賞コメント以降姿を現しませんでした。

今年も大谷選手は真美子さんとデコピンと受賞の瞬間を迎えます。後ろの人の祝福の拍手でビクッとしたデコピンでしたが、真美子さんの手で優しくなだめられ、大谷選手からハグとキスが送られました。昨年は退室していた大谷選手のコメント場面では、終始真美子さんと大谷選手から手を添えられたりなでられたりとリラックスしてソファに腰を据えます。時々真美子さんの顔を伺うなどしていましたがおよそ4分間おとなしくしています。

最後の方でしびれをきらしソファから降りようとしたところを大谷選手にがしっとつかまれ戻されますが、中継のラスト数秒でスルリと抜けだし今年も脱走に成功しました。

SNSでは「毎年脱走を試みるデコピン可愛い」「脱走を試みるデコピンを夫婦で阻止して目と目で会話するの阿吽の呼吸すぎる」「一度パパ谷に脱走を阻止されるが…最後にやはり逃走wwwww」とコメントが寄せられています。