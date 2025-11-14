＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞

ラッパーのちゃんみな（27）が初出場を決めた。若い世代を中心に支持を集めるちゃんみなは、SKY−HI（38）とタッグを組んだオーディション番組「No No Girls」で、ガールズグループ「HANA」を手がける名手腕を見せた。「HANA」の生みの親でもあり、2組の共演にも注目が集まる。

ちゃんみなは「練馬のビヨンセ」の異名を持つ。過去の出演番組では由来について「渡辺直美さんに似ているってところから始まって。それで練馬出身だったから」などと明かしている。

ラッパーとしては、16年4月の「BAZOOKA！！！ 高校生RAP選手権」の第9回大会に出場。フィメールラッパー対決となったRei（C）hiとの対決は話題を呼んだ。2回戦敗退に終わったもののインパクトを残した。

昨年7月、韓国の人気ラッパーASH ISLANDとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月に第1子女児出産した。今月13日には自身のインスタグラムで「前にご報告はしていましたが実はなんと私達これまでなーんか曖昧な形だったので なので改めてこの度正式に夫婦となりました なんか、ちゃんと結婚というものをしました」と報告した。