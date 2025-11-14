『GMO SONIC 2026』にJO1、Nakajinら出演決定 TIESTO、SWEDISH HOUSE MAFIAらビッグアーティストとともに
日本最大規模のダンスミュージックフェスティバル『GMO SONIC 2026』の出演アーティスト第3弾が発表され、GLORILLA、JO1、Laszewo、Licaxxx、Nakajinの5組の参加が決定した。アメリカの女性HIPHOPアーティスト・GLORILLAと、米サンタバーバラ出身のエレクトロニックトリオ・Laszewoは、いずれも日本のイベント初出演となる。
『GMO SONIC 2026』は、2026年1月17日、18日の2日間にわたり、幕張メッセで開催される。17日には、MARSHMELLO、AFROJACK（初出演）、STEVE AOKI、GLORILLA（日本イベント初出演）、JO1、新しい学校のリーダーズ（初出演）、Nakajin（初出演）が出演。
翌18日には、SWEDISH HOUSE MAFIA（日本イベント初出演）、TIESTO（初出演／スペシャルゲスト）、DOM DOLLA（初出演）、MEDUZA（初出演）、Laszewo（日本イベント初出演）、Licaxxx（初出演）が登場する。タイムテーブルは後日発表予定。
2023年にスタートし、今回で4回目の開催を迎える『GMO SONIC』。そうそうたるランナップに期待が高まる。
■『GMO SONIC 2026』概要
日程：2026年1月17日（土）、18日（日）
会場：千葉・幕張メッセ
