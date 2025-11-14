「見る度元に…」阿波みなみ、「ラーメンは飲み物」な食事ショットに「前より更に太るの確定」の声！
コスプレイヤーでタレントの阿波みなみさんは11月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。ラーメンを食べる様子を公開しました。
【写真】「ラーメンは飲み物」な阿波みなみ
コメントでは「前より更に太るの確定」「幸せそうで何より」「守りたいこの笑顔っていう見本」などの声が寄せられたほか、「元に戻ってないですか？」「見る度元に……はっ」「ぶっちゃけ何kgリバウンドしたか報告してくれ！」と阿波さんがリバウンドしているのではという声もありました。
【写真】「ラーメンは飲み物」な阿波みなみ
「幸せそうで何より」阿波さんは「ラーメンは飲み物よ」とつづり、2枚の写真を投稿。ラーメンを食べる様子です。1枚目は麺を箸で持ち上げており、2枚目では目を閉じて満足気な顔をしています。おいしそうに食べる表情に癒されますね。
コメントでは「前より更に太るの確定」「幸せそうで何より」「守りたいこの笑顔っていう見本」などの声が寄せられたほか、「元に戻ってないですか？」「見る度元に……はっ」「ぶっちゃけ何kgリバウンドしたか報告してくれ！」と阿波さんがリバウンドしているのではという声もありました。