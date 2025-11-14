コスプレイヤーでタレントの阿波みなみさんは11月13日、自身のXを更新。ラーメンを食べる様子を公開したところ、「「元に戻ってないですか？」」など反響の声が寄せられました。（サムネイル画像出典：阿波みなみさん公式Xより）

コスプレイヤーでタレントの阿波みなみさんは11月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。ラーメンを食べる様子を公開しました。

【写真】「ラーメンは飲み物」な阿波みなみ

「幸せそうで何より」

阿波さんは「ラーメンは飲み物よ」とつづり、2枚の写真を投稿。ラーメンを食べる様子です。1枚目は麺を箸で持ち上げており、2枚目では目を閉じて満足気な顔をしています。おいしそうに食べる表情に癒されますね。

コメントでは「前より更に太るの確定」「幸せそうで何より」「守りたいこの笑顔っていう見本」などの声が寄せられたほか、「元に戻ってないですか？」「見る度元に……はっ」「ぶっちゃけ何kgリバウンドしたか報告してくれ！」と阿波さんがリバウンドしているのではという声もありました。

「リミッター外れとるやん！」

12日には「本日の夜ご飯はしゃぶしゃぶやあ」とつづり、両手に肉が乗った皿を持つショットを公開した阿波さん。ファンからは「良い笑顔や！」「我慢できずに生で食べそうですね！」「リミッター外れとるやん！」などのコメントが寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！(文:熱帯夜)