クマの出没が後を絶ちません。

【画像】洋ナシをむさぼるクマ、柿の木に居座るクマ

山形県長井市ではおととい（１２日）から住宅敷地の柿の木にクマが居座り、きのう（１３日）の朝、緊急銃猟で駆除されました。

市と警察によりますと、おととい（１２日）午後３時５０分ごろ、長井市寺泉の住宅敷地内でクマ１頭が目撃されました。クマは体長７５センチで柿の木の上にいたということです。

市と警察は花火を鳴らすなどしてクマを追い払おうと試みましたがクマは動じることなく木の上に留まり続けました。

周辺に住宅が点在していることから市は緊急銃猟の判断をしましたが、すでに日没を迎えていたことからきのう（１３日）の朝からの対応に切り替えたということです。

■その場からいなくなるも...

ところが、夜が明けたきのう（１３日）午前６時に市や警察がクマがいた柿の木を確認したところ、クマはその場からいなくなっていたということです。

そのおよそ１時間後の午前７時ごろ、きのうクマが居座った場所から２００メートルほど離れた住宅敷地の柿の木の上でクマを目撃したとの通報が警察に入りました。

近くを警戒していた市や猟友会が現場に向かい、通報からおよそ１０分後の午前７時１０分、現場にいた農林課長によって緊急銃猟が判断され、クマは駆除されました。

人への被害はないということです。

県は、クマのエサとなる家の周囲の生ゴミや取り残しの果実などを放置しないよう呼びかけています。

■柿の木に絡みクマ出没多発

山形県では柿の木のそばでのクマ目撃、またはカキの木に絡みクマに襲われるケースが相次いでいます。

１１日の午前には、山形県米沢市で、７５歳の男性が住宅の近くにある柿の木の下のヤブから突然現れたクマに襲われました。男性は顔や肩を引っかかれ病院に搬送されています。

また、１０日の午前には、酒田市の住宅隣の木の上にクマが３頭がいるのがみつかりました。危険性から、市は緊急銃猟を判断し、３頭は駆除されました。木の上に居座るクマ。成獣１頭と幼獣２頭のあわせて３頭です。

クマがいた場所は民家に近い位置にある柿の木の上で、状況の危険性などから市は緊急銃猟の判断をしたということです。現地では爆竹を鳴らし、クマが地面に降りたのを確認してから駆除しました。

さらに、１４日には飯豊町でも民家近くの柿の木で目撃されています。

■柿だけじゃない！ラ・フランス２トンが食い荒らされる

しかし、クマが狙うのは柿だけではありません。

夜、果樹園を歩き回るクマ。狙っているのは山形が全国に誇る旬の果物ラ・フランスです。先月下旬、上山市の園地で撮影されました。

園地の人「食べ残しと一面くずだらけになっていた」

こちらの園地では先月末に連続してクマが侵入し、ラ・フランスやシルバーベルなどが２トンが食い荒らされました。

枝折れなどの被害も起きています。

園地の人「枝を折って、この辺に座って梨を食べていた。枝が折れてしまって」

被害を受け防犯カメラを設置したところ、クマの姿が確認されました。



園地の人は「仕事をするうえで危険を伴うので、何時くらいに来ているのかなと思いカメラを設置して、様子をうかがおうと設置していた」

「ラ・フランスやシルバーベルが食べられるという映像を見ると、1年間せっかく作ってきたものがお客様にお届けできずに収穫量が少なくなってしまうというのはとても残念」



園地では動物の侵入を防ぐために敷地の境界にフェンスを設置していましたが、クマはそれを乗り越えて侵入してきたとみられています。



園地では電気柵を設置したいと考えていますが、コストの問題や設置のための整備に手が回らない状態です。

園地の人は「すみわけという中では、（クマが）人里に降りてこないという取り組み。そういうところにお手伝いや支援をしていただくと助かると思いながらも複雑」



危険と隣り合わせの中、生産現場では作業が続けられています。

■洋ナシをむさぼるクマ（画像）

■器用にくわえる（画像）

