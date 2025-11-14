大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。

この日、発表された出場歌手は紅白で37組、特別企画で2組の計39組。FRUITS ZIPPER、ちゃんみな、M!LKら10組は初出場を決めた一方で、今年デビュー40周年を迎えたロックバンド「TUBE」や今年デビュー40周年の久保田利伸のほか、岩崎宏美、布施明、ORANGE RANGEが“復活”。堺正章は特別企画で出演する。

この日発表では、紅組20組、白組17組と3組の差が出ている。この差について、番組制作統括の篠原伸介氏は「発表段階で組数が違うというのは、過去に何回かありました。最終的に紅白歌合戦という形で、大舞台でやらせていただいている番組ですので、最終的には組数だったりとか、対決数、歌の対戦において、しっかり辻褄が合うような形で持って行きたいなと思っております」と出場歌手の増加を示唆した。

昨年の出場歌手からは22組の名前がなく、顔ぶれも大きく変わった印象がある。篠原氏は今回の出場歌手について「それぞれの本当に1人1人、素晴らしいアーティストの方に入っていただけたと思っておりますし、これまで出ていただいていた方で今回っていう方もいらっしゃいますし、久保田利伸さんのように、本当に久しぶりに紅白にご出演いただけるアーティストもいる。全体の狙いということではないんですけども、放送100年だったり、そういう大きな節目である紅白というところで、これまでの音楽の長い歴史で、華々しく活躍されたアーティストにもお声がけをさせていただき、ご出演いただく運びとなったというところが、今回発表させていただいた形になるかなと思っております」と自信を見せた。

紅白は例年、（1）その年の活躍（2）世論の支持（3）番組の企画・演出に合うか――の3点を軸に出場歌手を選定している。

今年は「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに、司会は女優の綾瀬はるか、お笑いタレント・有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサー（五十音順）が務める。