大リーグのＭＶＰが１３日（日本時間１４日）、発表され、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手が、満票で３年連続４度目の受賞を決めた。愛犬デコピンカラーのようなブラウンのセーターにクリーム色のパンツ姿の大谷は、同じくブラウンのワンピースを着た真美子夫人と一緒にソファーに座り、二人の間にデコピンがちょこんと座り、ＭＬＢネットワークの中継に登場した。

ドジャースの公式ＳＮＳには、大谷からの感謝のメッセージ映像もアップ。「Ｂｕｅｎａｓ ｔａｒｄｅｓ，ｆａｎａｔｉｃｏｓ（ファンのみなさん、こんにちは）」とスペイン語であいさつした後、「Ｉ ａｐｐｒｅｃｉａｔｅ ｙｏｕｒ ｓｕｐｐｏｒｔ．Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ（みなさんの支え、応援に感謝します）」と英語で続けた。

ワールドシリーズでＭＶＰに輝いた山本由伸投手が、優勝パレード後のドジャースタジアムでのセレモニーで、あいさつするよう求められ、スペイン語で「Ｂｕｅｎａｓ ｔａｒｄｅｓ！」とまず切り出し、会場を沸かせたのは記憶に新しい。ロサンゼルス、特にドジャースファンにはスペイン語系の人々が多く、一気に大観衆のハートをつかんだ。大谷も同じ「ブエナス・タルデス」であいさつした。

この映像にはスペイン語の反応も多く、「Ｔｅ ａｍｏｏｏｏｏｏ♥」（愛してる〜〜♥）「ＬＡＴＩＮＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ」（ラティーノだ〜〜）「私の大好きなユニコーン（唯一無二の存在）」「私のラテン系の家族であり仲間」などの喜びの声が。ほかにも「私のメキシカン・キング」「スペイン語のレジェンド」「トリリンガル」「ＯＭＧ 彼は英語もスペイン語も流暢にしゃべれるの？」などの声も相次いでいる。