¡¡ËÉÉÜ¶¥ÎØ£Æ£²¡Ö£Ê£Ð£ÆÇÕ¡×½éÆü¤Î£±£´Æü¡¢£±£Ò¤Ç¾®Àô½ÓÌé¡Ê£µ£°¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬£±Ãå¤È¤·¡¢ÄÌ»»£µ£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡££±£¹£¹£´Ç¯¤ÎÉ½¾´µ¬Äê²þÀµ¸å¤Ç¤ÏÄÌ»»£¶£¹¿ÍÌÜ¡ÊÃË»Ò¤Ç¤Ï£¶£³¿ÍÌÜ¡Ë¤ÎµÏ¿¡£
¡¡£·£·´üÀ¸¤Ç£¹·î¤Ë£µ£°Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡££±£°·î£²£·Æü¤ÎÊÌÉÜ£²ÆüÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é£µÁöÌÜ¤Ç·è¤á¤¿¡£¡Ö£±£°£°£°¾¡¡¢£±£°£°£Ö¡×¤ÎÁÔÂç¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ëÃË¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤¬¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÆ¨¤²¤ë²¬ËÜæÆ¤Î£³ÈÖ¼ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ£²³Ñ¤«¤é¤Î¤Þ¤¯¤ê¤¬¥º¥É¥ó¡£¡Ö¡ÊÅòÀõ¹°¸÷¤Ë¡ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤¯¤À¤±¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê»Å³Ý¤±¤¿¡Ë¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¡Ê¼«Å¾¼Ö¤¬¡Ë½Ð¤¿¡×¡£¤Õ¤¿²ó¤ê°Ê¾å¤â¼ã¤¤¥¤¥±¥¤¥±¤Îµ¡Æ°·¿¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò¼Â¤é¤»¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£¶Ç¯£´·î£²£°ÆüÀÄ¿¹¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£²£³£´£·ÁöÌÜ¤Ç¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡££Ç£±½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤Ï»×¤¤½Ð¤Î£±¾¡¤Ë£ÓµéºßÀÒ»þ¤Ë£´£°£°¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿£²£°£±£·Ç¯£¶·î£²£¶ÆüÉÙ»³µÇ°£³ÆüÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÈÖ¼ê¤Þ¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Ô¤É¤¯¼¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï¸½ºß£´£¸²ó¤ò¿ô¤¨¤ëÍ¥¾¡²ó¿ô¤Ç¡Ö£µ£°£Ö¤ò¤·¤Æ³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆÍÇË¤Ë°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£ÃÎÌ¿¤òÃÎ¤ëÃË¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Þ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£