本田翼、全身6000円のプチプラコーデで登場 注目しているファッションアイテム明かす
【モデルプレス＝2025/11/14】女優の本田翼が14日、都内で行われた「SHEIN BLACK FRIDAY 2025 プレス発表会」に出席。注目しているファッションアイテムを明かした。
【写真】本田翼、上下6000円コーデ着こなす全身ショット
SHEINのトレンドショップ・FRIFULのアイテムを着用し、登場した本田は、ファッションのポイントを聞かれると「ブルーのカラーで統一したことと、このチェックのパンツの上にチェックのスカートをレイヤードして遊び心を加えたコーディネートで、シャギー素材のニットなんですけど、全体的にコーディネートが重すぎない感じに仕上げました」と紹介し、「洋服と靴合わせてなんと、大体6000円なんです」とプチプライスであることを打ち明けた。
また、11月14日より公開される新CMについて聞かれると「とにかくセットがかわいくて、ポップな世界観の中で自分の日常といいますか、その中の楽しみであったり、ハッピーな世界観で撮影しました」と明かし、以前、別イベントで『時間が巻くことが好き』と答えた本田だったが、「撮影もけっこう巻いて、みんなのコンビネーションといいますか、うまく進んで早く終わり、全体的にいろんな意味でハッピーな撮影になりました」と声を弾ませた。
続けて、同CMの内容にちなみ、最近、楽しかった買い物エピソードを尋ねられると「ショッピング自体大好きなんですけども、やっぱりこの時期になると巻き物系といいますか、マフラーだったり、ストールだったりですとか、そういうのが冬のファッションならではの楽しみなのかなと思っていまして、最近マフラーを1つ買ったのと、食でいうと、みかんの季節に。うちにはこたつがあって」と笑顔で語った。
さらに、注目しているファッションアイテムや、この冬挑戦してみたいコーディネートを聞かれた本田は「最近、本当にいろんなファッション誌だったり、いろんなブランドさんの洋服着させてもらう機会多いんですけど、流行がもうなくなってきました。自分の好きなものを選んで着られる時代になってきているのかなって思っているんですけども、私が着たいものっていう点でいくと、ちょっと懐かしいモッズコートとか、けっこうきれいめなものとか流行ってたと思うんですけど、どちらかというと最近着てなかったなっていうものに手を伸ばしたいかなと思ってますね。ちょっとアーミーなものが気になってます」と目を輝かせ、「あとやっぱり小物使いですね、今年はイヤーマフとかで遊ぶっていうのもポイントなのかなって思ってます。でもあれ、聞こえなくなっちゃうから、つける機会が難しいんですよね」とコメントした。（modelpress編集部）
◆本田翼、上下6000円のコーデで登場
◆本田翼、注目しているファッションアイテム明かす
