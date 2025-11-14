「ご主人が“大家ちゃんキャンセル界隈”にならないようにね」に大家志津香「本当にそう！」
タレントの大家志津香（33歳）が、11月13日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。夫の俳優・岩田玲が大家とは正反対の几帳面なタイプであるため、ハライチ・澤部佑から「“大家ちゃんキャンセル界隈”にならないように」と言われ「本当にそう！」と語った。
元AKB48の柏木由紀と大家志津香が番組のゲストとして登場。2人とも極度の面倒くさがりで、“風呂キャンセル”はもちろん、ゴミ出し、家事、自炊など様々なキャンセルをしていると話す。
大家は下着を長い間買い替えておらず、旅行に着古した物を持っていっては処分していたが、買い足すのが面倒なため、夫の岩田玲のパンツをはいているほどだという。
大家によると、岩田が「めっちゃ几帳面で。ゴミとか1時間放置とかありえない。後でやろう、が絶対ダメなんで。ご飯とかも食べている間に食器を下げて頂いて。こっちが片付ける暇がないくらい」と話すと、ハライチ・澤部佑は「ご主人が“大家ちゃんキャンセル界隈”にならないようにね」とコメント。大家は「本当にそう！」と語った。
