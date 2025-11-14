神田愛花、柏木由紀＆大家志津香は「目の輝きがパッとアイドルになれる。星が出るみたいな」

タレントの神田愛花（45歳）が、11月13日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。元AKB48の柏木由紀と大家志津香について「目の輝きがパッとアイドルになれる。星が出るみたいな」と語った。



元AKB48の柏木由紀と大家志津香が、番組のゲストとして登場。冒頭で「ヘビーローテーション」の振りをほんの少し披露し、ハライチ・岩井勇気から「流してましたね。忘れちゃったのかな」と指摘される。



一方、神田愛花は「でも、目の輝きがパッとアイドルになれるな、と思って。かわいいな！と思いました。星が出るみたいな。パッと」と2人を評価。



その後も、柏木が居酒屋で芋焼酎を飲む時でもかわいらしく両手で飲むことから、プライベートからアイドル仕草をしていて「スゴいプロだな、って思いました」と評価した。