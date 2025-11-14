合コンで好印象！女慣れしてなくてステキ…と思われる行動９パターン
合コンに参加しつつも、「毎回来ているような人は嫌」というのが女性の本音。女慣れしていない男性ほど、女性からの人気を集めることもあります。そこで今回は、10代から40代の未婚女性175名に聞いたアンケートを参考に「合コンで『女慣れしていないところがすてき！』と女性に思われるモテ行動」についてご紹介します。
【１】会社の接待かと思うほど真面目な自己紹介をする
「ガチガチになっている姿がかわいい」（10代女性）という声もあるように、堅苦しい自己紹介が、不慣れに見えて好印象を与えることもあるようです。あえて緊張を隠さず、素のままの自分を出せばさらに好感を得られそうです。
【２】席替えタイムなど合コンならではの場面で戸惑う
「おろおろしている姿がかわいい！」（20代女性）というように、合コンらしいやりとりをあまり理解しきれていない様子が、女性の母性本能をくすぐることもあるようです。「あまり慣れていなくて」と萎縮してみせて、困った顔をしてみるのもいいかもしれません。
【３】変に全体を盛り上げようとせず、ずっと自分の話を聞いてくれる
「場の空気を読みすぎず、自分のことだけを考えてくれる感じがうれしい」（20代女性）という意見もあるように、真剣に話を聞いてくれる姿勢は、自分に向き合ってくれているようできゅんとするようです。タイミングよく相づちをうって、「ちゃんと聞いているからね」ということを態度で示すとなおいいでしょう。
【４】電話番号を全員に求めようとしない
「『誰でもいい』ってわけじゃないんだな、と思う」（30代女性）という意見もあるように、誰とでも気軽に連絡先を交換するよりも、気になる女性だけに限定して交換したほうが、周りからも「誠実だ」ととらえられることもあるようです。意中の女性に聞くときは、「あなただけです」と言って反応を伺ってみてもいいでしょう。
【５】ギラギラせず、いろいろな人と話そうと努力する
「ちゃんとコミュニケーションをとろうとする前向きな感じがいい」（20代女性）という声もあるように、周りに気を使い真摯に向き合おうとする姿が女性から好評価を得るようです。ただし、相手の反応におかまいなく話しかけすぎると、がっついているように思われるので注意しましょう。
【６】ボディタッチをしたり、馴れ馴れしくしたりしない
「きちんと女性として尊重してくれている感じがする」（20代女性）というように、チャラチャラしない、紳士なふるまいにきゅんとする女性もいるようです。さりげなく肩が当たったときなどに「すみません」と恐縮してみせることで、さらに不慣れな様子を演出してみてもいいでしょう。
【７】料理を取り分けてあげると、毎回「ありがとうございます」と言う
「些細なことでもお礼を言われるとうれしい」（10代女性）という意見もあるように、取り分けられた料理を丁寧に受け取る姿が女性の心をつかむこともあるようです。ドリンクやおしぼりを渡されたときなども、きちんとお礼を言って周りに差をつけてみるのもいいでしょう。
【８】自分をあまり必死にアピールしない
「自己主張しすぎないところがいい」（20代女性）などと、自分アピールに徹するより、周りの話を真剣に聞いている姿にぐっとくる女性は多いようです。話している人にどんどん質問を振ってあげて、話題を引き出してあげるとなお喜ばれそうです。
【９】たとえ会話に乗り切れなくても、ニコニコと飲んでいる
「話しかけてあげたくなる」（20代女性）というように、たとえ会話についていけなくてもふてくされず、楽しそうな態度に好感をもつ女性もいるようです。誰かが面白いことを言ったらおおげさに笑ってみるなど、リアクションで場を盛り上げるとなおいいでしょう。
合コンで女慣れしていないことをアピールするためには、チャラチャラせず、常に女性を人として尊重するような誠実な振る舞いが大切だといえそうです。まずは良い友達になれそうな、さわやかな雰囲気を演出するように心がけてみるのもいいのではないでしょうか。（持丸未来）
【調査概要】
期間：2013年7月21日（日）から7月28日（日）まで
対象：合計175名（10代、20代、30代の未婚女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
