新車99万円から！ ダイハツ最新「“一番安い”乗用車」がスゴイ！ ｢めちゃ豪華内装｣の高級感＆渋さサイコー！ どこか懐かしい“昭和感”漂うレトロ仕様な「ミラ イース」の組み合わせって？

懐かしさを現代に…蘇る昭和の風格

軽自動車市場では燃費性能や経済性に加え、“自分らしさ”を表現できるデザイン性やアクセサリーが用意されているモデルが多くあります。

そんな中、ダイハツの「ミラ イース」は、実用性と個性を両立する一台として改めて関心を呼んでいます。

高級感アップするレトロ仕様とは？

ミラ イースは初代モデルが2011年に登場した軽自動車で、優れた燃費性能、手頃な価格、そして資源を効率的に活用する設計を軸に開発されました。

現在販売されている2代目モデルは2017年5月に登場し、価格（消費税込み、以下同）は99万2200円からとダイハツの乗用車カテゴリーで最もリーズナブルな一台。

日常の足としてはもちろん、ビジネスユースにも対応できる幅広い実用性で、多くのユーザーから支持を集めています。

そんなミラ イースには、昭和の高級車を思わせるクラシカルな純正アクセサリーが用意されており、手軽に個性的なカスタマイズを楽しむことができます。

外装では、メッキパーツによるカスタマイズが特に目を引きます。昭和時代の高級車といえば、輝くメッキ装飾が車体の豪華さを際立たせ、ステータスを象徴する存在でした。ミラ イースでは、そのレトロな魅力を現代的に再現したアクセサリーが揃っています。

具体的には「メッキフードガーニッシュ」「メッキバックドアガーニッシュ」「メッキドアミラーガーニッシュ」の3種類があり、装着することでボディラインが際立ち、より堂々とした印象を与えます。特に単色ボディと組み合わせると、上品で落ち着いた雰囲気が強調されるのも魅力です。

価格は、フードガーニッシュとバックドアガーニッシュのセットが4万5540円、ドアミラーガーニッシュが1万670円と、比較的手軽に個性を演出できます。

内装でも、クラシカルな雰囲気を楽しめるカスタムパーツが用意されています。たとえば「インテリアパネルパック（ファインウッド調）」は、木目調デザインによって車内に温もりと高級感をもたらします。

このパックにはセンタークラスターパネル、パワーウインドウスイッチパネル、リアドアハンドルパネルの3点が含まれ、昭和の高級車を思わせる落ち着いた空間を演出します。

さらに、木目調のほかにモダンな「ピアノブラック調」も選択可能で、どちらも価格は5万1150円。好みに応じて車内の雰囲気を自在にカスタマイズできます。

現代的な機能性や快適さを備えつつ、昭和のレトロな美学を楽しめるミラ イースは、そんな“懐かしさと新しさ”を融合した一台です。

メッキパーツや木目調パネルを組み合わせれば、日常の移動がちょっと特別になる、自分だけのミラ イースを作り上げることができます。