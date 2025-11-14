５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」が、大みそかの「第76回ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場することが１４日、発表された。今年３月にリリースしたデビュー１０周年記念アルバムのタイトル曲「イイじゃん」がＳＮＳなどで大人気となり、悲願の初出場。この日、同局内で行われた会見に出席し、喜びを語った。

佐野勇斗は昨年の紅白に、ＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」の出演者として出演。佐野「昨年紅白のＮＨＫホールの舞台に立たせていただいて。願掛けの意味を込めて、さりげなく『Ｍ！ＬＫです』という（自己紹介の）ポーズをやったんですね。次は５人でここに来られますようにという。まさかこんなに早くそれを叶える日が来るとは」と感無量の表情を浮かべつつも「メンバーに言いたいんだけど、僕は実質２回目の先輩だから。俺についてくる感じで」とおどけた。

会見では、５人でＭ！ＬＫポーズを披露し“伏線回収”に成功。無数のフラッシュを浴びた。佐野「牛乳瓶を持っているポーズで、１０年前の幼いころに考えたんですけど、もっと格好良いポーズを考えとけばよかった」と照れ笑い。紅白ステージで見てみたい「イイじゃん」ポーズの出演者について「司会の綾瀬はるかさん。以前共演させていただいて、Ｍ！ＬＫのことも応援していただいてるので一緒にできたらいいなと思います」とラブコールを送った。

デビュー１０周年の自分たちを「イイじゃん」とほめてあげたいポイントについて、山中柔太朗は「今年から（メンバー内で）会議を始めたこと。『イイじゃん』が出はじめたときくらいから毎週やっていて、深夜遅くまでやったりしていた」とメンバー間で知恵を出し合いながら進んできたと告白。「そこを詰めきったから細かいところで結果が出たのかなと感じています」と手応えを明かした。

候補３０語にノミネートされている新語・流行語大賞は例年１２月１日に発表を控える。受賞への意欲を尋ねられた佐野は「おこがましいです。ノミネートされただけでうれしく思っています」と謙虚に語った。