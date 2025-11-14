ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場のアーティストが出席した。

連続テレビ小説「ばけばけ」（放送中）の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」が紅組で初出場を決めた。

家庭では、父母として３人の子供を育てている。佐野遊穂は「子供は結構厳しいですからね。けちょんけちょんに言われないように頑張りたい」と、親として気合を入れ直した。「紅白歌合戦は例年、家でテレビの前で見るものだと思っていた。まさか自分たちが出ることになるとは考えていなかった。すごく緊張して寿命が縮まってしまわないか心配。本番までに風邪を引いて熱が出ないようにしたい」と語った。

佐藤良成は「家を留守にしないといけないので空き巣に狙われないようにしたい」と笑わせた。

同デュオは、佐野と佐藤が１９９８年に結成。ともにメインボーカルを担当し、フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲と、別れやコンプレックスをテーマにした独自の詞の世界観を持つ。