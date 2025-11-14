44歳・MEGUMI、美スタイル際立つ複数の肩出しドレス姿が話題「全部いい」「うっとり」「完全にゾーンに入ってる神レベルの美魔女」
タレント・俳優のMEGUMI（44）が13日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルが際立つ衣装姿のショットを公開した。
【写真】「全部いい」「うっとり」美スタイル際立つ複数の肩出しドレス姿を披露したMEGUMI
MEGUMIは「最近はこんな格好でお送りしました」のコメントとともに、黒やシースルーなどの肩出しドレス姿、スタイリッシュな黒のスーツ姿、ミニスカ×ロングブーツに肩をチラ見せした衣装など、さまざまなソロショットを披露した。
この投稿にファンからは「全部いいけど、5枚目が好き」「素敵ですね〜うっとり、しちゃいますよ」「結婚前提にお付き合いしてください!!!!」「めっちゃいいやん」「完全にゾーンに入ってる神レベルの美魔女やないですか 人の領域超えてます」「世界一とはこの方を表す」「カワイイーーーーーーーーーーーー」など、絶賛の声が相次いでいる。
