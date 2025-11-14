なにわ男子・高橋恭平、赤髪姿で登場 『FRAGRANCE Person of the Year』受賞で“今好きな香り”も明かす
なにわ男子の高橋恭平が14日、都内で行われたフレグランスの祭典『FRAGRANCE DAY 2025』に登壇した。フレグランス業界に貢献した人に贈られる『FRAGRANCE Person of the Year』に選出された。
【写真】赤髪も似合いすぎる…！ファッショナブルな衣装で登場した高橋恭平
高橋は、ファッションと共に香水を「気楽に楽しむ」姿が同賞のコンセプトと一致しているとし、香りの魅力を広く発信する存在として選ばれた。
赤髪にブラック×デニムのファッショナブルなジャケット姿で登場した高橋は「本当にこの賞をいただけて光栄ですし、香水も大好きだったので、うれしい限りです」とにっこり。「香水は昔から大好きだったんですけど、ファッションが香りで変わった。香水を決めてからどの服装にしようか考えたりすることもあります」と、フレグランスを中心にスタイルを決めることもあるという。
今好きな香りは「ウッド系、森林系」だといい、フレグランスを楽しむタイミングは「仕事に行くとはもちろん香水をつけていますし、家でゲームをするときはお香を焚いたりしています」と明かしていた。
「もっと、もっと、たくさんの人が気軽に香水を楽しめますように！」をコンセプトに、企業の垣根を越えて開催される年に一度の香りの祭典。2023年にスタートし、今年で3年目を迎えた。
このほか、HONG EUNCHAE（LE SSERAFIM）、重盛さと美も登場した。
