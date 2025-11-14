¿À¸Í»É»¦ÍÆµ¿¼Ô¤òÄÉÁ÷¸¡¡¡Èï³²½÷À¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¿¤¤
¡¡¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç8·î¡¢½»¿Í¤ÎÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï14Æü¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤¬»ö·ï2ÆüÁ°¤«¤éÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¶ÐÌ³Àè¼þÊÕ¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤äÅ¡Âð¿¯Æþ¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÄÉÁ÷¸¡¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¸ÍÃÏ¸¡¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤ÎÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢12·î8Æü¤Þ¤Ç´ÕÄêÎ±ÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÕÄê·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·º»ö½èÊ¬¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÄÉÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤Ï8·î18Æü¤«¤é»ö·ïÅöÆü¤Î20Æü¤Þ¤Ç¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¶ÐÌ³Àè¼þÊÕ¤òÊâ¤²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤Û¤«¡¢20ÆüÌë¤ËÂà¶ÐÄ¾¸å¤ÎÊÒ»³¤µ¤ó¤òÌó50Ê¬´ÖÈø¹Ô¤·¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¡£