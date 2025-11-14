国際弁護士の八代英輝氏が14日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。同日公開の映画「平場の月」のワンシーンに共感した。

同作は大人同士のラブストーリーで、この日は主演の堺雅人と共演の井川遥がゲスト出演。作品は埼玉県朝霞市を舞台にしており、八代氏は「自分は東武東上線沿線の育ちなので。あ、“飛行機公園”だなって分かって。南割公園ですよね？ あそこで連絡先交換しますよね」と見知った場所が登場することに驚いた様子。また「シーンの合間にたびたび飛行機の音が入るんですけど、あれは近くに入間基地があるから。あの辺の地域はあるあるなんです」と声を弾ませた。

司会の恵俊彰が「八代少年、思い出しました？ 青春を」といたずらっぽく尋ねると、八代氏は「思い出しました。中学の時にすごくスッと入っていけて。朝霞をあんなにすてきな街に描いていただけのはありがたいなと」と笑顔。

印象に残ったシーンも語り「『お誕生日に銀座でも行こうか』って青砥（堺）が誘うじゃないですか。その時須藤（井川）が『銀座はやり過ぎだよ。池袋のメトロポリタンぐらいがちょうどいいよ』って。あれもう、めちゃめちゃ分かりました！」と声を大にして力説。堺も「細かいんですよ。ほんとに細かい」と設定の細やかさに触れると、八代氏は「それそれ！ っていう」と興奮気味に語った。