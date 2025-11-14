「人生で初めての一歩♡」と題した1歳の女の子の動画がTikTokで話題になっています。貴重な一歩を踏み出した瞬間に、「スタンディングオベーション！」「だいぶ振りかぶった1歩が数ミリなの尊い」と多くの反響が寄せられました。



【動画】全集中→満面の笑顔に注目♡

動画に出てくるのは生後11カ月の女の子。少し遠くから撮影しているママに嬉しそうな笑顔を見せながら、1人で上手にタッチしています。仁王立ちは大得意なのだそう…！



ゆらゆらしながらバランスよく立っている女の子に、ママが「いっちにっ」と声かけしてみました。すると……！？



女の子は真剣な表情で重心を左足の方にかけ始めました。『〜全集中〜』と添えられたテロップのとおり、自分の右足に集中する女の子。



そして、『すたっ』…！女の子は、ほんの少しだけ右足を踏み出すことができました。



「えっ」と自分自身の足の動きにビックリしつつも、嬉しさ満開の笑顔を見せる女の子。まるで、「できたっ！」と言っているかのようです。



ママに「すごいね〜！」と優しく声をかけてもらい、「えへへっ」と満足そうに微笑む女の子でした。



動画を撮影したママ（@saki_chan__）に話を聞きました。



ーー動画撮影時の状況について。



「ひとりで黙々と一歩踏み出す練習をしてるな〜と思い、動画を回してみたところ、たまたま成功したところが撮れました！」



ーーこの撮影後はいかがですか？



「この動画から2週間ほど経った現在は、5〜6歩歩けるようになりました！まだまだですが、仁王立ちは相変わらず自信満々（笑）」



ーーお子さんが生まれてからの1年間を振り返っていかがですか？



「この1年間の育児は、本当に毎日毎日楽しかったです！昨年の11月に生まれてから、夫が4月まで育休をとってくれました。2人で一緒に育児ができ、夫に任せることに不安もなく、私も息抜きができています。そのお陰もあり、1人で気を負うことがなく、2人で楽しく育児ができました！



私が保育士ということもあり、心にも余裕があったのかもしれません。ありがたいことに、娘も生後2カ月ごろから夜通し寝てくれたり、今現在も好き嫌いなくなんでも食べてくれたりと、周りからも『育てやすい子だね〜』と言われます！」



ーー育児で印象に残っていることは？



「娘が生後3カ月の頃に、初めて声を出して笑ったときです…！そのとき私はご飯を作っていて、夫があやしていたら、娘が夫の膝の上で声を出して笑いました。その瞬間、夫が私を呼び、『笑った！！』と涙をポロポロ流しながら教えてくれました！



夫の姿を見て私も泣きました（笑）！ケラケラ笑っている娘と、泣いて喜んでいる夫、2人の姿を見て、『とても幸せだなぁ』と感じたことを覚えています♡」



動画のコメント欄には、「こんな貴重な一歩を部外者の私たちも拝見してよかったんですか？の気持ち♡」「この子にとっては大きな一歩だったのね」「可愛すぎるー♡」と100件を超える多くのコメントが寄せられています。



TikTok（@saki_chan__）では、ニコニコな笑顔が印象的な女の子の愛らしい成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）