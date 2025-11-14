¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÂ»Ò¤Ë¡Ö¤ï¤ó¤Ë¤ã¤óÌÂ»Ò¥·¡¼¥ë¡×ÅÐ¾ì¡ª Éþ¤ËÅ½¤ë¤À¤±ÀöÂõ¤âOK¡¢¥¢¥¤¥í¥óÉÔÍ×¤Î¿·´¶³ÐÌÂ»Ò»¥
¡¡¥¢¥¤¥í¥óÉÔÍ×¤ÇÀöÂõOK¡ª Á´40¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡¢Éþ¤ËÅ½¤ë¥Ú¥Ã¥ÈÌÂ»Ò»¥¡Ö¤ï¤ó¤Ë¤ã¤óÌÂ»Ò¥·¡¼¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ªÍÎÉþ¤ËÅ½¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÌÂ»Ò»¥¡¢¡Ö¤ï¤ó¤Ë¤ã¤óÌÂ»Ò¥·¡¼¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡Ì¾Æþ¤ì¥°¥Ã¥º¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¡¼¥ëDE¥Í¡¼¥à¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥ó¥¢¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢2025Ç¯10·î28Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¢¥¤¥í¥óÉÔÍ×¤ÇÉÛ¤ËÅ½¤ì¤ë¤³¤È¡£ÆÈ¼«³«È¯¤ÎÁÇºà¡ÖÉÛ¥Ï¥ì¤Á¤ã¤ó¡£¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Éþ¤ä¥Ï¡¼¥Í¥¹¤Ë¥®¥å¥Ã¤ÈÅ½¤ë¤À¤±¤Ç¡¢24»þ´Ö¸å¤Ë¤ÏÀöÂõ¤âOK¤Ç¤¹¡£2cm³Ñ¤Î¥·¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌ¾Á°¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÃ¦ÁöÊÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿10Ê¸»ú¤Þ¤Ç¤Î¼«Í³¤ÊÊ¸¾Ï¤â°õ»ú²ÄÇ½¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÌµÃÏ¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿§ÊÁ¤Þ¤Ç¡¢Áª¤Ö¤Î¤¬³Ú¤·¤¤Á´40¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ÍÉ¤ì¤ëÌÂ»Ò»¥¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤ä¡¢»Ò¸¤¡¦»ÒÇ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê·Ú¤¤¥·¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤ê86ËçÆþ¤ê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1,790±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÌµÎÁ¡Ë¡£¥·¡¼¥ëDE¥Í¡¼¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
¡¡¿·´¶³Ð¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÌÂ»Ò»¥¡Ö¤ï¤ó¤Ë¤ã¤óÌÂ»Ò¥·¡¼¥ë¡×°¦¸¤¤ä°¦Ç¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ë¥®¥å¥Ã¤ÈÅ½¤ë¤À¤±5ÉÃ¤Ç´°Î»¡ª
¡¡Ì¾Æþ¤ì¥°¥Ã¥º¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¡¼¥ëDE¥Í¡¼¥à¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¢¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³º¬ ¾¼Æó¡Ë¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤ËÅ½¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÌÂ»Ò»¥¡Ø¤ï¤ó¤Ë¤ã¤óÌÂ»Ò¥·¡¼¥ë¡Ù¤ò£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£²£¸Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢È¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸
¡Ú¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¡Û°¦¸¤¤ä°¦Ç¤òÌÂ»Ò¤«¤é¼é¤ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ªÍÎÉþ¤ËÅ½¤ëÌÂ»ÒÂÐºö¥·¡¼¥ë
¡¡°¦¸¤¤È¤Î¤ª»¶Êâ¤ä¤ª½Ð¤«¤±»þ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¢¼«Á³ºÒ³²¤äÂç¤¤Ê²»¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡¢²°³°¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¡¢°¦¸¤¤ä°¦Ç¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯ÌÂ»Ò¥ê¥¹¥¯¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£
¡¡¡Ö¤ï¤ó¤Ë¤ã¤óÌÂ»Ò¥·¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ªÍÎÉþ¤ä¥Ï¡¼¥Í¥¹Ž¥¼óÎØ¤Ê¤É¤Ë¡ÖÅ½¤ë¤À¤±¡×¤ÎÌÂ»Ò»¥¤Ç¤¹¡£
¡¡£±. ¥¢¥¤¥í¥óÉÔÍ×¤Ç£µÉÃ¤Ç´°Î»¡£ÀöÂõ¤â¤Ç¤¤ë¡ÖÉÛ¥Ï¥ì¤Á¤ã¤ó¡×¤òÁÇºà¤Ë»ÈÍÑ
¡¡ÁÇºà¤Ï£²Ç¯¤«¤±¤ÆÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¡¢¥¢¥¤¥í¥óÉÔÍ×¤ÇÉÛ¤ËÅ½¤ìÀöÂõ¤â¤Ç¤¤ë¡ÖÉÛ¥Ï¥ì¤Á¤ã¤ó¡£¡×¤ò»ÈÍÑ¡£
¡¡½¾Íè¡¢ÉÛ¤Ë¤Ä¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¢¥¤¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉÛ¥Ï¥ì¤Á¤ã¤ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢24»þ´Ö¸å¤«¤é¤ªÀöÂõ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡£². ¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌ¾Á°¡ÜÊ¸¾Ï¡ÜÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢£³¤Ä¤Î¾ðÊó¤¬¾®¤µ¤Ê¥·¡¼¥ë¤Ë¶Å½Ì
¡¡2cm³Ñ¤Î¾®¤µ¤Ê¥·¡¼¥ë¤Ë£³¤Ä¤Î¾ðÊó¤¬¶Å½Ì¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¾ðÊó¤ò¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç½ñ¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤Ê¸»ú¤Ç°õ»ú¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£³. Ê¸¾Ï¤Ï¡ÖÏ¢ÍíÀè¡×¡ÖÌÂ»Ò»þ¤ÎÏ¢ÍíÀè¡×¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºOK
¡¡10Ê¸»ú¤Þ¤ÇÆþ¤ëÊ¸¾Ï¤Ï¡ÖÃ¦ÁöÊÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤éÏ¢Íí¤ò¡×¤Ê¤É¡¢ÊÝ¸î¤·¤¿¿Í¤¬¾õ¶·ÇÄ°®¤ËÌòÎ©¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£´. ½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ö¤é¤Ö¤éÍÉ¤ì¤ëÌÂ»Ò»¥¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Ë¤âºÇÅ¬
¡¡·Ú¤¤¥·¡¼¥ë¤ò¥Ú¥¿¥Ã¤ÈÅ½¤ë¤À¤±¤ÇÌÂ»Ò»¥¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ò¸¤¤ä»ÒÇ¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û³«È¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¢£¥·¥ó¥×¥ë¡Á¿§ÊÁÆþ¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡ÚÁ´40¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Û
¡¡ÌµÃÏ¡Á¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿§ÊÁÆþ¤ê¤Þ¤Ç40¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÏÍÍ¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Áª¤Ö¤Î¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢MIX¥·¥ê¡¼¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢£ÍÎÉþ¤ä¼óÎØŽ¥¥ê¡¼¥É¡¢¾®Êª¤Ê¤É¤Ë¤âÅ½¤ì¤ë¡Ú¤¿¤Ã¤×¤ê86ËçÆþ¤ê¡Û
¡¡¥Ó¥Ë¡¼¥ëÁÇºà¤ä¥â¥³¥â¥³ÁÇºà¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÁÇºà¤âOK¤Ç¤¹¡£
¡¡¼óÎØ¤ËÅ½¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢2cm¤ÎÂÀ¤µ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢£±¡Á2cm¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ÆÅ½¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢£´Ý¤¤³Ñ¤ÇÇí¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¤¹©É×¤¬¤µ¤ì¤¿¡Ú20¡ß20mm¡Û¤Î¥·¡¼¥ë
¡¡³Ñ¤ò´Ý¤¤¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀöÂõ¤Ë¤Ä¤è¤¤¥·¡¼¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡Û¡ÖÌÂ»Ò»¥¤¬¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌÂ»Ò»¥¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤«¤é¥·¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎÌÂ»Ò»¥¤ò³«È¯
¡¡¥·¡¼¥ëDE¥Í¡¼¥à¤Ç¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÌÂ»Ò»¥¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¡ÖÌÂ»Ò»¥¤¬¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤Ï¾¯¤·Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍÉ¤ì¤ëÌÂ»Ò»¥¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤âÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¥Ú¥Ã¥È¤ÈÊë¤é¤¹¤´²ÈÄí¤âÁý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥·¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎÌÂ»Ò»¥¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ú¥Ã¥È¤ÎÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¤´ÍøÍÑÄº¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡Ö¤ï¤ó¤Ë¤ã¤óÌÂ»Ò¥·¡¼¥ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¸µ¤Ë¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú¤ï¤ó¤Ë¤ã¤óÌÂ»Ò¥·¡¼¥ë¡ÊÉÛ¥Ï¥ì¤Á¤ã¤ó¡£¡Ë¡Û¡¡
¡¡¡ý¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§86ËçÆþ¤ê¡Ê£±¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡¿20¡ß20mm¡Ë
¡¡¡ý²Á³Ê¡§1,790±ß¡ÊÀÇ¹þŽ¥Á÷ÎÁÌµÎÁ¡Ë
¡¡¡ý¹ØÆþÊýË¡¡§¥·¡¼¥ëDE¥Í¡¼¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤è¤ê
¡¡¡ýURL¡§https://www.seal-de-name.com/pet_tag/c_wannyan_index.html
2025Ç¯¤Ç¡¢23¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥·¡¼¥ëDE¥Í¡¼¥à¡×¤ÎEC¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡2002Ç¯¤Ë¤ªÌ¾Á°¥·¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÆþ±à¡¦Æþ³Ø½àÈ÷¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤ËÌ¾Æþ¤ì¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê°·¤¦EC¥µ¥¤¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¡ØËèÆü¤Î¤ª»Å»ö¤ä°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢23Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÌ¾Á°¥·¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤áÌ¾Æþ¤ì¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Å»ö¤ä°é»ù¤ËÂ¿Ë»¤ÊÊÝ¸î¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÆþ±à¡¦Æþ³Ø½àÈ÷¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯¿®¤·¡¢Ì¾Á°¤Ä¤±¤ò¥é¥¯¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢»È¤¦¿Í¡¹¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡¡ÚËÜÅ¹¡Ûhttps://www.seal-de-name.com/
¡¡¢§SNS
¡¡¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/seal_de_name/¡¡¡Ê@seal_de_name¡Ë
¡¡¡ÚX¡ÊµìTwitter¡Ë¡Ûhttps://x.com/seal_de_name
¡¡¡ÚFacebook¡Ûhttps://www.facebook.com/sealdename
¡¡¡ÚLINE¡Ûhttps://page.line.me/bhb5651p
¡¡¡Ú¥³¥é¥à¡Ûhttps://www.seal-de-name.com/mamalove/
¡¡¢§¡ÖÉÛ¥Ï¥ì¤Á¤ã¤ó¡£¡×´ØÏ¢µ»ö
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000086877.html¡¡¡ÊÉÛÍÑ¥Î¥ó¥¢¥¤¥í¥óÌ¾Á°¥·¡¼¥ë¡Ë
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000086877.html¡Ê²ð¸îÍÑ¡¦¸«¼é¤ê¥·¡¼¥ë¡Ë
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000086877.html¡ÊÉÛ¥Ï¥ì¤Á¤ã¤ó¡¦Å½¤ë¥«¥é¡Ë
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000086877.html¡Ê·¤²¼ÍÑ ÉÛ¥Ï¥ì¤Á¤ã¤ó¡Ë
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000088.000086877.html¡¡¡ÊSDGs ÉÛ¥Ï¥ì¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥ì¥Ï¥·¡Ë
¡¡¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¢¥É¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÃ«Ä®¶åÃúÌÜ1-22NKÃ«Ä®¥Ó¥ë9F
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³º¬ ¾¼Æó
¡¡ÀßÎ©¡§1991Ç¯2·î7Æü
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ EC»ö¶È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»ö¶È
¡¡²ñ¼ÒHP¡§https://www.sunad-s.co.jp/
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¹©¾ì,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ºë¶Ì,
²£ÉÍ,
¾åÅÄ,
ÆÁÅç,
ÇÛÀþ,
°ÖÎîº×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼