¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMONSTROUSA¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´äÃË³¤»Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡´äÈø¤Ï¡Ö¹¬¤»¤ÊÆü¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡ÖËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤È¡¡ËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¡¡Âç¹¥¤Æ±»Î¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤ò¹¬¤»¤È¸À¤ï¤º²¿¤È¸À¤ª¤¦¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢13Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¤È½÷Í¥¤Î¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡¢2023Ç¯»£±Æ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤¿¤´ÈÓ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆë¤ì½é¤á¤ÎÉþ¤Í!¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÉþ¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë!!¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£