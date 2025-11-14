「ビア」を買ってきてほしいと頼まれて

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は17日から第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」が放送される。

ヘブン(トミー・バストウ)の女中として働くことになったトキ(郄石あかり)。しかし、錦織(吉沢亮)の勘違いのせいでヘブンはトキに対して気まずさを感じ、クビを宣言する。家族を支えるため女中を続けるしかないトキは、働きぶりでクビ撤回を目指すが、空回りばかり。

そんな中、ヘブンから「ビア」を買ってきてほしいとお使いを頼まれる。いったい「ビア」とはなにか？無事に手に入れ、クビを撤回できるのか！？

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

トキ(郄石あかり)の険しい表情は何を意味する？

「ばけばけ」より(C)NHK

2人の距離は縮まるのか

「ばけばけ」より(C)NHK

ヘブン(トミー・バストウ)はトキ(郄石あかり)に爛ビ瓩鮴觜陲垢

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。