神谷そらと木村彩子が首位発進 佐久間朱莉、原英莉花らは28位
＜伊藤園レディス 初日◇14日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。「65」をマークした神谷そら、木村彩子が7アンダー・首位タイ発進を決めた。
【現地写真】きょうの原英莉花さんはミニスカスタイル
6アンダー・3位タイに柏原明日架、三ヶ島かな、永峰咲希、川岸史果。5アンダー・7位タイには堀琴音、川崎春花、藤田さいき、青木瀬令奈ら7人が続いた。メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉は3アンダー・28位タイ発進。今季国内2戦目の原英莉花、昨年覇者の山内日菜子らも同順位で滑り出した。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。【第1ラウンドの上位成績】1位：神谷そら（-7）1位：木村彩子（-7）3位：柏原明日架（-6）3位：三ヶ島かな（-6）3位：永峰咲希（-6）3位：川岸史果（-6）7位：堀琴音（-5）7位：川崎春花（-5）7位：藤田さいき（-5）7位：青木瀬令奈（-5）ほか3人
