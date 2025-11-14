ジンジブ、上期経常は一転3.2倍増益で上振れ着地・通期計画を超過

ジンジブ <142A> [東証Ｇ] が11月14日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比3.2倍の8100万円に急拡大し、従来の48.0％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の7900万円に対する進捗率が102.5％とすでに上回り、さらに前年同期の43.1％も超えた。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益は200万円の赤字(前年同期は3300万円の黒字)に転落する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常利益は前年同期比15.1％増の1億2200万円に伸び、売上営業利益率は前年同期の14.0％→15.3％に上昇した。



株探ニュース

