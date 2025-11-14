É¹Àî¤¤è¤·¡¡¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþµÓÈäÏª¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþµÓ¡×¡ÖµÓÄ¹¡Á¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ï¤Æ¤ÏÂçºå¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤ä¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤¯¤ë¤Ç¤¨¡¼¡ª11·î23Æü24ÆüÂçºå¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ä¤Ç¤¨¡Á¡ª¤ß¤ó¤ÊÍè¤Æ¤Ê¤¢¡¼¡ª¤Û¤ó¤Þ¤ËÂÔ¤Ã¤È¤ë¤Ç¡ª¤³¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ç¤¨¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¥¹¥ê¥à¥Ç¥Ë¥à¤ò¥Ö¡¼¥Ä¥¤¥ó¤·¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¥¥¹´é¤äÂçºå¤Ç´®Ç½¤·¤¿¶úÍÈ¤²¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¡£²Î¼ê¡¦¸öÅÄÐÔÌ¤¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ËÜ¤â¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤¯¤ß¤Á¤ã¤ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ËÜ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªÆÉ¤à¤ï¡ª»ä¤âÀäÂÐ²¼Ãå¤Ï¥«¥ë¥Ð¥ó¥¯¥é¥¤¥ó°ìÂò¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþµÓ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÂºÙ¤¯¤ÆÄ¹¤¯¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖµÓÄ¹¡Á¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£