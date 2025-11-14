肺炎のため8日に92歳で死去した俳優の仲代達矢（なかだい・たつや、本名元久＝もとひさ）さんの葬儀が14日、仲代さんが主宰した東京都世田谷区の「無名塾」で営まれた。無名塾出身の役所広司（69）、益岡徹（69）、若村麻由美（58）らが参列。喪主は養女で女優の仲代奈緒（51）。役所が弔辞を読み、日本を代表する名優との最後の別れを惜しんだ。

稽古場で葬儀が行われた。午後1時半過ぎ、出棺のために扉が開くと、稽古場から勢いよくレッドカーペットが敷かれた。位牌（いはい）を奈緒、遺影を益岡が持ってその上を歩き、続いて塾生が棺を担いで出てきた。仲代さんにとって、人生最後のレッドカーペット。その様子を、役所は手を合わせて見守った。霊きゅう車に乗って稽古場を離れる際には、参列者から「仲代さんありがとう！」と感謝の声が上がった。

関係者によると、遺影は07〜08年に上演された舞台「ドン・キホーテ」に向け、役のメークをしている途中に撮影されたもの。本人が生前選んだという。法名は「修藝院釋照達」（しゅうげいいんしゃくしょうたつ）。芸は一生修行だという仲代さんの教えや、皆を幸せに照らす存在だったことを示し、名前の「達」の字も入っている。