日本時間14日、ア・リーグMVPではヤンキースのジャッジ選手が僅差で2年連続3度目の受賞となりました。

ジャッジ選手は今季、打率.331（リーグ1位）、53本塁打（2位）、114打点（2位）、OPS1.145（1位）をマーク。初の首位打者も獲得し、昨季同様に圧巻の成績を残しました。

一方、マリナーズのカル・ローリー選手もMVPを獲得するには十分な成績を残しており、最後までMVPを争っていました。ローリー選手は捕手として159試合に出場し、打率.247（リーグ44位）、125打点（1位）、OPS.948（3位）を記録。両リーグ唯一60本塁打の大台に乗り、球団記録、スイッチヒッター、捕手としてメジャー新記録を樹立しました。

MVPの選出方法は全米野球記者協会(BBWAA)の記者による投票で決定されます。それぞれの記者が1位から順位を付けていき、その総合で判断されます。

ジャッジ選手が1位票を17票、ローリー選手が1位票13票という僅差でジャッジ選手が受賞にいたりました。さらに2位票もジャッジ選手とローリー選手の2人が票を独占しているため選んだ記者らも頭を悩ませたことがうかがえます。