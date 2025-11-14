¡Úµð¿Í¡ÛÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ÈÄÅìÍ¯¸ç¤¬à³Ð¸ç¤Î²ñ¸«á¡Ö¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ÈÄÅìÍ¯¸çÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£´Æü¤Ëµð¿Í¤È°éÀ®·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¤³¤ÎÆüÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëµåÃÄ»öÌ³½ê¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£°£µ£°¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ç¯Êð¤Ï£±£³£°£°Ëü±ß¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡ºäÅì¤Ïº£µ¨¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç°ì·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æó·³¤Ç£²£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡Ê¤½¤Î¤¦¤ÁÀèÈ¯¤Ï£±£µ»î¹ç¡Ë£¹¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£´£¸¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡Î¨¤â¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÁÄÉã¤Î±Æ¶Á¤Çµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤ÎÃÏ¤Ç°éÀ®·ÀÌó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÀÚ¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡££±²óÌîµå¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ìîµå¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÀèÈ¯Ä©Àï¤òÌÀ¸À¤·¤¿¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀô·½ÊåÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤È¤ÏÆ±´üÆþÃÄ¤À¤È¤¤¤¦ºäÅì¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£