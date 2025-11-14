14日にガーナとテストマッチ（午後7時20分キックオフ）を戦う森保ジャパンは13日、試合会場の愛知・豊田スタジアムで前日練習。MF鎌田大地（クリスタルパレス=写真）は「疲労を考慮」（チーム関係者）して連日の別メニュー調整となったが、森保監督の期待は大きいという。

森保ジャパン久保建英は病み上がりなのに大丈夫？ “スポンサー都合”で多忙を極める

「日本の基本布陣は3（DF）−2（ダブルボランチ）−4（2シャドー＋2サイドアタッカー）−1（FW）です。局面ごとの状況把握能力の高さが際立っている鎌田は1トップの背後の2シャドー、サイドアタッカー、DFラインの前のボランチと、複数ポジションを高次元でこなす。中盤のオールマイティーとしてチームメートからも評価されている。森保監督はそんな鎌田をW杯本番で『中盤の要』として起用する構想があるといいます。守備的ボランチとして佐野海舟（マインツ）とともに、攻守のつなぎ役、攻撃の起点を担ってほしいというわけです」（サッカー関係者）

所属クラブで好調を維持している鎌田は現地サポーターから絶大な支持を集め、「日本からやって来たカマダがジダンのようにプレーしている」というチャント（応援歌）も作られた。存在感を増しているのは確かだ。

「鎌田をボランチに置けば、久保建英、堂安律、南野拓実、中村敬斗、三笘薫、伊東純也らシャドー、サイドアタッカーで本領を発揮する攻撃系の『欧州組』をより柔軟に起用できるメリットもあるでしょう」（同）

その鎌田は前日練習後、「（18日の）ボリビア戦は問題なくプレーできます」とキッパリ。指揮官の思惑通りのプレーができるか。