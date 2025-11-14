元「JUDY AND MARY」のボーカルで歌手のYUKI（53）、タレントの重盛さと美（37）がその若々しさでSNS上で注目されている。

「YUKIは12月17日リリースのニューシングル『Share』での最新ビジュアルが『かわいいぃぃ』『可愛すぎるだろ』などと評判になり、重盛は昨年10月に自費出版した写真集『ANGEL』が増刷となる人気ぶりで、年齢を重ねるごとに『むしろ若返っている』と、その美貌で話題になっています。年齢を重ねても若々しい女性について、ちょっと前まで『美魔女』と称されてきましたけど、そうした言葉すら当てはまらないほど、ナチュラルで美しいのです」

その若さ、美しさには、共通点もあるという。

「美容法はそれぞれですけど、彼女たちは総じて自然体にして、日々の努力を怠らず、自己肯定感が高い。YUKIさんが若さの秘訣について『自分を信じる心』と言えば、重盛さんもメンタルを挙げ、ストレスコントロールに気をつかっていることと明かしています。スキンケアや食事に気をつかい、エクササイズなどに精を出すのは当たり前として、日々を前向きに、楽しく過ごすというマインドを大切にしているのですね」（同）

■自己肯定感というマインドセットが美しさの秘訣

若々しさでは、吉永小百合（80）が水泳や筋トレのほか、その秘訣として心身の健康を保つ生活習慣を挙げ、上戸彩（40）や綾瀬はるか（40）もいつも明るく、前向きな性格を持っているという。

「マイナスに思えるようなことも振り払い、周囲をも楽しくするようなオーラをまとい、また会いたいなと思わせてくれる。そうした輝きが、ファンらを惹きつけ、また彼女たちを美しくしているのかもしれませんね」（同）

もともと美しいタレントが年齢を重ねても美しいのには、それなりの理由があるようだ。

◇ ◇ ◇

