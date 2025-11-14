５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」の曽野舜太の投稿に大きな反響が寄せられている。

曽野は１４日までにインスタグラムを更新し、ＴＢＳ系「ニノなのに」で自身が挑戦した企画のオフショットを公開した。

「『ニノなのに』３日間１０００円生活 超高難易度の節約生活 まさかの食費だけでなく、交通費も込みで、３日間１０００円と聞いたときは、開いた口が塞がりませんでした」と書き出した曽野。

「水は水道水、移動は自転車、調味料は最低限。 仕事終わりに、雨の中ＴＢＳから中野まで自転車で帰り、激安商品を探しに商店街を走り回ったりと、しんどい瞬間もあったけど、この検証をやり遂げた先に虹が見えました」と過酷な企画を振り返り、番組のオフショットを披露した。

そして「お金の大切さ、まいにちご飯を食べれることのありがたみを感じられました。自分にとって大変貴重な経験をさせてもらったこの恩を忘れずにこれからも頑張ってきます！」とつづった。

この投稿には「頑張ってる姿見て自分も頑張ろうと思えた時間だった」「ほんとに尊敬してます」「頑張ってる舜くん見て感動したよー」「めちゃくちゃ頑張ったねー！！」「しゅんたの生活力の高さに感動した」「バナナトースト美味しそうだった」「ご飯食べてるときの美味しそうな笑顔が毎回かわいくて癒された」「１０００円生活お疲れ様だよ」といったコメントが寄せられた。