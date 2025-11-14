¡Ú¹ÈÇò¡ÛÀ©ºîÅý³ç¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò£³Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ìÉü³è¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤ë¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤µ¤ó¤Ï³èÌöÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡×
£Î£È£Ë¤Ï£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×½Ð¾ì²Î¼êÉ½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºîÅý³ç¤Î¼Ä¸¶¿²ð»á¤¬¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡×½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ìÉü³è¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹È¡¢ÇòÁÈ¤ÈÆÃÊÌ´ë²è¤Î£³£¹ÁÈ¤Î½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡¢£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢£È£Á£Î£Á¡¢¡õ£Ô£Å£Á£Í¡¢£Í¡ª£Ì£Ë¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò½êÂ°¤«¤é¤Ï¡¢£¶²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤Î½Ð¾ì¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££²£³Ç¯£¹·î¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²¤òÇ§¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢£Î£È£Ë¤ÏÆ±¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¿·µ¬½Ð±é°ÍÍê¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡££²£³Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï£´£´Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±¼Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð¾ì¤¬¥¼¥í¤È¤Ê¤ê¡¢Íâ£²£´Ç¯¤Ï£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤ÈÆ±¶É¤Î¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤Î½Ð¾ì¤¬Éü³è¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ä¸¶À©ºîÅý³ç¤Ï¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤µ¤ó¤Ï¡¢À¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¡¢³èÌö¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤ªÆó¿Í¤Ê¤Î¤Ç½Ð±é¸ò¾Ä¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¡Ê¼Ä¸¶»á¤¬¡ËÃ´Åö¤¹¤ë¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹ÈÇò¤Ç¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê´î¤Ó¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷£±£°£°Ç¯¡¢Àï¸å£¸£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤òºÌ¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢Æ±¶É¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£¼Ä¸¶À©ºîÅý³ç¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¤È¤Ê¤ë¡£ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë½Ëº×´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹ÈÇò¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£