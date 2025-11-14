【ユニクロのチラシ】今週は、着た瞬間あったかい″防寒ウェア″が超オトク。ベストセラーな冬服をまとめ買いするチャンスだよ！
ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。
2025年11月14日から20日までの期間は、「冬本番突入号」。トップス、ボトムス、アウターまで、素材や機能にこだわった防寒ウェアがお得になっています。
冷えから守る高機能ウェアがたっぷり！
●ヒートテックボアスウェットパンツ（期間限定価格2990円）
吸湿発熱と保温の機能を持つヒートテックに、ふわふわのボア素材を掛け合わせたスウェットパンツ。
履いた瞬間から暖かく、冬場の足元の冷えに悩む人にぴったりな一着です。
●ボアフリースリラックスカーディガン（期間限定価格2990円）
暖かさはもちろん、柔らかさ、軽量、洗濯機可と、普段使いしやすい機能がたっぷりのカーディガン。
首周りがすっきりとしているので、アウターとしてはもちろん、アウターとインナーの間に着用するミドラーとしても活躍します。
●パフテックパーカ（期間限定価格6990円）
サラッと羽織れる軽くて暖かいアウターは、保温性や耐久撥水、雨や風も侵入しにくく、とにかく高機能。
自宅での手洗いも可能なので、いつでも清潔に保つことも◎。アウター選びに迷ったらまずはコレ！
さらに、「スフレヤーンクルーネックセーター」（期間限定価格2990円）や「リブハイネックT/長袖」（期間限定価格1290円）など、着回し力に優れた万能トップスも値下げ中。複数買いするなら今がチャンスです。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 梅谷りな