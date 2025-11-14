阪神の島本浩也投手（32）と日本ハムの伏見寅威捕手（35）の交換トレードが両球団で成立したことが14日、両球団から発表された。

島本は10年ドラフトで育成選手として入団しプロ15年目。今季は16試合に登板し防御率1・88の成績だった。伏見は12年ドラフト3位でオリックスに入団し13年目。22年オフにFAで日本ハムに移籍して今季は64試合に出場し打率・241、2本塁打、11打点の成績を残した。

球団初の連覇を狙う藤川阪神と、悲願のリーグ優勝を狙う新庄監督率いる日本ハムとの間で補強ポイント、思惑が一致しトレードに至った。

この一報に、ネットでは驚きの声が続出。特にFAで伏見を獲得した日本ハムのファンが驚きの声を上げ、「伏見トレード」「伏見さん」「伏見寅威」などが続々とXのトレンド入りした。

「ふふふ伏見トレード！」「伏見トレードまじか..」「伏見トレードえぐー」「伏見トレード…嘘やろ…」など驚きの声を筆頭に、「伏見さんトレードかよ…FAで戻ってきたのにまた関西へ」「将来のコーチを見据えてセ・リーグの野球を学ばせる為のトレードなんかな？」「伏見のトレードはいいけど将来しっかり戻ってきてくれるかだよね」など様々な声が上がった。

また阪神ファンと思われる投稿でも「は？？？？いいんすか？」「島本と伏見トレードとは」「冷静に考えたら島本と伏見、うちが得じゃね？このトレード」「伏見トレードほんまに言うてる？？」「伏見捕手をまさかトレードで獲得できるなんて！」などの声が上がり、島本に対しても「島本投手好きやったのに‥寂しい‥」「島本くん本当にいい投手だから楽しみです」「島本とはびっくりしたけど、実力はあるんやから、出れるとこ行った方が良い」の声が出ていた。