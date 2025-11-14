俳優の眞栄田郷敦（25）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。人気芸人について語った。

「ハライチ」岩井勇気が「遠い親戚が“まえだごう丼”を経営してるっぽい」と、ボケを交えつつ眞栄田のイメージを挙げると、ともにゲスト出演していた俳優・舘ひろしがなぜか丸の札で回答。面白いからという理由だったが、岩井の相方・澤部佑は「舘さんはないですか？親戚が名前を使って商売を始めるとか」と質問。これに舘は「舘ひろし丼？」と笑わせながら、「ないですね」と答えた。

すると澤部は「親戚に勝手にやられちゃうみたいなの、あるよね。勝手にシールとかグッズを作って」と回想。「うちは“ハライチシール”を作って、勝手にDVDと一緒に。売ってはいないと思うけど、配ってる。うちの親が」と明かすと、舘はオーバーリアクションで「親が！？裏切り者ですね」とあ然。澤部が「唯一の親なんで、そんな言い方はよしてください」とたしなめると、「失礼しました」と“謝罪”した。

これを受けて、眞栄田は「（その経験は）ないですけど、僕チュートリアルさんと地元が一緒で」と告白。「チュートリアルさんの家に行くと、お父さんがシールを配ってました」と打ち明けると、スタジオでは驚きの声が。「みんなでチャリで。徳井さんの（家に）。中学も一緒で」という眞栄田に、澤部は「芸人の親はシールを配りがち」と笑いを誘っていた。