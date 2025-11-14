ヤクルト本社<2267.T>が下げ幅を拡大している。午後２時２０分ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４９５０億円から４８９５億円（前期比２．０％減）へ、営業利益を５３５億円から４８５億円（同１２．４％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



国内市場において、物価高の長期化に伴う節約志向の高まりにより、乳製品の販売実績が計画を下回る見通しであることに加えて、米国でも関税政策の影響などによる購買意欲低下により、乳製品の販売実績が計画を下回る見通しであることが要因としている。なお、最終利益は政策保有株式の売却により４５５億円から４６５億円（同２．１％増）へ上方修正した。



同時に発表した９月中間期連結決算は、売上高２４１１億７４００万円（前年同期比５．５％減）、営業利益２５３億２６００万円（同２５．０％減）、最終利益２４５億１７００万円（同１０．８％減）だった。



出所：MINKABU PRESS