メニコンが後場大幅高、上期は増収減益も７～９月期では営業利益２ケタ増

メニコン<7780.T>が後場大幅高している。午後２時ごろに発表した９月中間期連結決算は、売上高６１４億８０００万円（前年同期比１．５％増）、営業利益５１億６８００万円（同５．８％減）、純利益３１億５３００万円（同１２．９％減）となったものの、７～９月期では営業利益が同１４．３％増と２ケタ増となっており、直近四半期の業績好転を好感した買いが入っている。



増産や国内での新製品導入による供給量増加が起因し、グローバルで１ＤＡＹ製品の販売が拡大。６月に価格改定を行ったことも寄与した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１２５０億円（前期比２．９％増）、営業利益１０２億円（同１．９％増）、純利益５８億円（同３．６％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS