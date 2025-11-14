【ネコ漫画】飼い主の外出に不満爆発！ネコ様の怒りの矛先は人間の布団に向けられ…「そこは何とぞご勘弁！」【著者に聞く】
リアルな猫目線の鋭いツッコミが人気のキジネコ様(@Motidukineko)をご存知だろうか？活発な性格で決して触ることはできないキジネコ様が発信するネコ様投稿に、人間側がひれ伏すという異色の会話のキャッチボールがおもしろい創作漫画だ。今回は、作者のうぐいす歌子さんに話を聞いた。
■仕事の息抜きで始めたはずの猫漫画が予想外の反響に！「自然と勝手に喋ってました。ネコが」
作者のうぐいす歌子さんの描く人気シリーズ「キジネコ様」、なかでも大きな反響を呼んだのが本作「初めてのお留守番で猫は？」だ。飼い主が6時間以上外出したことに怒ったクロネコ様のエピソード。「許せないので、ウンコしてやろうかな」と一点を見つめる猫の表情に、10万を超えるいいねが集まった。この作品には、漫画の欄外に「人間の、布団にな…」という一文も添えられており、読者からは「目が笑ってない！」との声が相次ぎ、「なる早で帰るからゆるして！」「何とぞ布団だけはご勘弁を！」と、猫に謝る飼い主たちの悲鳴のようなコメントが殺到している。
元々別アカウントで「2士ペン君」という漫画を描いていたといううぐいす歌子さん。「息抜きに描いていたネコの漫画のほうが人気が出てしまい、アカウントを分けました。キジネコ様は、本当に何も考えずに、仕事の息抜きに描き始めたものです」とネコ漫画を描き始めたきっかけを話してくれた。本作はネコ目線で描かれる鋭い指摘が人気を集めており、そこには「ネコを描く練習をしていたら、自然と勝手に喋ってました。ネコが」と当たり前のように語る、うぐいす歌子さんのネコ好きならではの思いが込められている。
今後については、「更新がゆるくて申し訳ないのですが、楽しんでいただけるとうれしいです」と続きを待ちわびる読者へのメッセージを伝えてくれた。クロネコ様のツンツンな愛らしさに魅了される読者はますます増えていきそうだ。
取材協力：うぐいす歌子(@Motidukineko)
