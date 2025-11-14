仕上がりはふんわり軽やか。ホットケーキミックスで作る「パウンドケーキ」
チョコの温めはレンジで手軽に。材料3つで作る「ガトーショコラ」／パティシエさんのはじめておやつ（1）
ほぼ混ぜるだけで、作業時間は30分以内。
簡単なのに、味は本格派のスイーツレシピ！
「本格的な味を簡単に」をモットーに最小限の材料と道具で作れるスイーツレシピを発信し、YouTube登録者数28万人超のHIRO SWEETSさん。長年パティシエとして働いた経験を生かし、プロの視点で本当に必要な工程に絞ったレシピは、お菓子作り初心者さんでも気軽に挑戦できるものばかりです。
※本記事はHIRO SWEETS著の書籍『パティシエさんのはじめておやつ 型なし・材料3つから作れるプロの味』から一部抜粋・編集しました。
■パウンドケーキ
バターを控えめにしてオイルを使い、ふんわり、軽やかな仕上がりに。
一晩おくと、よりしっとりした食感が味わえます。
材料（17.5cm×6.5cm×高さ4.5cmの紙製パウンド型1台分）
卵……2個（約100g）
グラニュー糖……60g
バター（食塩不使用）……60g
米油……40g
ホットケーキミックス……130g
下準備
・耐熱容器にバターを入れ、電子レンジ（600W）で30秒×2回ほど加熱し、完全に溶かす。
・オーブンを170℃に予熱する。
作り方
1 ボウルに卵を入れて泡立て器でよく溶き、グラニュー糖を加えて白っぽくもったりするまで泡立てる。
2 溶かしたバターを加えて混ぜ、米油も加えてよく混ぜる。ホットケーキミックスを加え、粉気がなくなるまで混ぜる。
3 型に流し入れ、170℃のオーブンで10分焼く。
4 一度取り出して中央にナイフで切れ目を入れ、再び15分焼く。この時点で焼き色がつきすぎていたらアルミ箔をかぶせ、さらに5〜10分焼く（トータル30分前後）。
※生焼けを防ぎ、中まで火が通るように切れ目を入れる。
5 竹串を刺して生地がついてこなければ焼き上がり。ラップをかけて粗熱を取る。
■レシピを参考にするときは
・オーブンの加熱時間は目安です。機種によって多少の差が生じることがあるので、様子を見ながら調整してください。
・電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。とくに記載がない場合は、ラップなしで加熱しています。
著＝HIRO SWEETS／『パティシエさんのはじめておやつ 型なし・材料3つから作れるプロの味』