ホットケーキミックスで作る「パウンドケーキ」


ほぼ混ぜるだけで、作業時間は30分以内。

簡単なのに、味は本格派のスイーツレシピ！

「本格的な味を簡単に」をモットーに最小限の材料と道具で作れるスイーツレシピを発信し、YouTube登録者数28万人超のHIRO SWEETSさん。長年パティシエとして働いた経験を生かし、プロの視点で本当に必要な工程に絞ったレシピは、お菓子作り初心者さんでも気軽に挑戦できるものばかりです。

製菓用の型は不要、材料はホットケーキミックスや卵などスーパーで揃うものだけ。なかには材料3つで作れるレシピも！ プロのコツを参考に、大人も子どもも大好きな定番おやつを作ってみませんか？

※本記事はHIRO SWEETS著の書籍『パティシエさんのはじめておやつ 型なし・材料3つから作れるプロの味』から一部抜粋・編集しました。

■パウンドケーキ

バターを控えめにしてオイルを使い、ふんわり、軽やかな仕上がりに。

一晩おくと、よりしっとりした食感が味わえます。

材料（17.5cm×6.5cm×高さ4.5cmの紙製パウンド型1台分）

卵……2個（約100g）

グラニュー糖……60g

バター（食塩不使用）……60g

米油……40g

ホットケーキミックス……130g

下準備

・耐熱容器にバターを入れ、電子レンジ（600W）で30秒×2回ほど加熱し、完全に溶かす。

・オーブンを170℃に予熱する。

作り方

1　ボウルに卵を入れて泡立て器でよく溶き、グラニュー糖を加えて白っぽくもったりするまで泡立てる。

2　溶かしたバターを加えて混ぜ、米油も加えてよく混ぜる。ホットケーキミックスを加え、粉気がなくなるまで混ぜる。

溶かしたバターを加えて混ぜ、米油も加えてよく混ぜる


3　型に流し入れ、170℃のオーブンで10分焼く。

型に流し入れ、170℃のオーブンで10分焼く


4　一度取り出して中央にナイフで切れ目を入れ、再び15分焼く。この時点で焼き色がつきすぎていたらアルミ箔をかぶせ、さらに5〜10分焼く（トータル30分前後）。

一度取り出して中央にナイフで切れ目を入れ、再び15分焼く


※生焼けを防ぎ、中まで火が通るように切れ目を入れる。

5　竹串を刺して生地がついてこなければ焼き上がり。ラップをかけて粗熱を取る。

■レシピを参考にするときは

・オーブンの加熱時間は目安です。機種によって多少の差が生じることがあるので、様子を見ながら調整してください。

・電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。とくに記載がない場合は、ラップなしで加熱しています。

著＝HIRO SWEETS／『パティシエさんのはじめておやつ 型なし・材料3つから作れるプロの味』