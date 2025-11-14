Bリーグは11月14日、「第1回B.LEAGUEドラフト」の志望届提出選手リストを更新し、11人目の志望表明選手として新井楽人が公示された。

新井は2004年3月11日生まれの21歳で、沼津中央高校から日本大学に進学。同大バスケットボール部のサイト上では、190センチ80キロのスモールフォワードと紹介されている。今シーズンの関東大学バスケットボール連盟1部リーグ戦では全22試合に出場し、リーグ5位の340得点（1試合平均15.5得点）を挙げたほか、108リバウンド25アシスト21リバウンドを記録。12勝10敗で5位だったチームの主力として活躍した。

Bリーグドラフトは、来年秋から始まる新B1「B.PREMIER（Bプレミア）」の創設にあわせて導入される新制度。Bプレミア入りへ向けたドラフト参加を希望する選手の志望届提出期間は9月1日から12月19日までで、12月22日に参加クラブによる指名順抽選が実施。来年1月29日に『B.LEAGUEドラフト2026』が開催される。

【番組を聴く】ドラフト制度の補足説明「連携を高め、より課題解決のスピードを上げる」